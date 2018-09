Singapur (SID) - Der niederländische Kronprinz Willem-Alexander hat am Rande der ersten Olympischen Jugendspiele in Singapur eine Bewerbung seines Landes für die Ausrichtung der Spiele 2018 oder 2022 angedeutet. "Unser Nationales Olympisches Komitee kümmert sich darum. Aus diesem Grund bin ich hier", sagte Willem-Alexander. Eine Bewerbung käme aber nur dann in Frage, wenn die mit Belgien gemeinsam eingereichte Bewerbung um die Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 erfolglos bliebe.