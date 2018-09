Inhalt Seite 1 — Hausding springt in Geschichtsbücher Seite 2 Auf einer Seite lesen

Budapest (SID) - Nach seinem Sprung in die Geschichtsbücher musste selbst der sonst so coole Patrick Hausding kräftig schlucken. Mit Silber zum Abschluss vom Turm sammelte der 21 Jahre alte Berliner bei der EM in Budapest seine fünfte Medaille und holte damit als erster Springer bei einer Großveranstaltung in allen fünf Disziplinen eine Medaille. Hausdings Synchronpartner Sascha Klein machte mit Gold den Triumph der deutschen Wasserspringer perfekt.

Im historischen Augenblick dachte Hausding sogar mehr an Klein als an sich selbst: "Natürlich freue ich mich sehr über das, was ich hier erreicht habe. Aber noch mehr freue ich mich für Sascha über seinen Sieg. Den hat er sich redlich verdient", sagte Hausding.

Wie schon in den vorangegangenen Wettkämpfen hatte der Allrounder Nerven aus Stahl. Mit einem fast perfekten letzten Sprung und 516,45 Punkten sicherte sich Hausding Silber - nur Klein (534,85) war besser. Bronze ging an den Weißrussen Wadim Kaptur (515,80).

Wasserspringer mit acht Medaillen

Mit acht Medaillen - davon fünfmal Gold - hat die Fachsparte des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) die kühnsten Erwartungen übertroffen. Auf der Tribüne führte Sparten-Leiter Walter Alt Freudentänze auf. DSV-Sportdirektor und Sprung-Cheftrainer Lutz Buschkow genoss den Erfolg eher still.

Hausding lag lange in Führung, patzte aber im fünften Sprung. Dafür holte er im letzten Sprung trotz der immensen Belastung der vergangenen Tage noch einmal alles aus sich heraus. Zwischendurch schaute er immer wieder auf die Sprünge von Klein und jubelte nach jedem erfolgreichen Durchgang des Aacheners kräftig mit.

Klein mit zweimal Gold