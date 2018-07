Köln (SID) - Der TK Grün-Weiss Mannheim ist zum sechsten Mal in seiner Vereinsgeschichte deutscher Mannschaftsmeister geworden. Die Mannheimer besiegten am abschließenden Spieltag der Bundesliga Blau-Weiß Neuss mit 4:2 und sicherten sich den Titel mit 14:2 Punkten vor dem TC Blau-Weiß Halle (13:3). Halle nutzte auch der 5:1-Erfolg gegen den TC Amberg am Schanzl nichts mehr. Ihren bislang letzten Titel hatten die Mannheimer 2007 gewonnen.