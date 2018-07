Köln (SID) - Die deutschen Wasserballerinnen bestreiten elf Tage vor ihrem Auftaktspiel bei der Europameisterschaft in Zagreb am Freitag (19.00 Uhr) in Gronau die Generalprobe gegen Großbritannien. Dabei sinnt das Team von Bundestrainer Rene Reimann auf Revanche für die 7:8-Niederlage im Juni in Messina.