Cincinnati (SID) - Der deutsche Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber steht beim ATP-Turnier in Cincinnati als zweiter Deutscher nach Michael Berrer in der zweiten Runde. Der Augsburger kämpfte den Argentinier Horacio Zeballos in drei Sätzen mit 6:7 (2:7), 6:3, 6:4 nieder.

Kohlschreiber, der bei seinem jüngsten Auftritt in Toronto erst im Viertelfinale nach starker Vorstellung am Weltranglistenersten Rafael Nadal (Spanien) gescheitert war, trifft jetzt auf den Kolumbianer Alejandro Falla.

Ausgeschieden ist dagegen Florian Mayer. Der Bayreuther, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte, unterlag dem Franzosen Jeremy Chardy 2:6, 6:7 (4:7). Bereits am Montag waren Doppel-Wimbledonsieger Philipp Petzschner gegen den US-Amerikaner Sam Querrey und Benjamin Becker gegen den Brasilianer Thomaz Bellucci ausgeschieden.