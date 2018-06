Inhalt Seite 1 — Liga-Präsident Rauball vor schwieriger Amtsperiode Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (SID) - Sky-Krise, Investorenstreit und Schuldenberg in der Bundesliga: Die Wiederwahl von Reinhard Rauball zum Liga-Präsidenten ist nach dem Rückzieher von Uli Hoeneß nur noch reine Formsache - doch die Amtsperiode bis 2013 wird für den 63 Jahre alten Juristen wegen zahlreicher Probleme zur Herkulesaufgabe. "Ich will keine blühenden Landschaften versprechen", sagte Rauball vor der Generalversammlung der 36 Profiklubs heute in Berlin dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Sorgen bereiten der Liga derzeit nicht nur die roten Zahlen von Pay-TV-Partner Sky. Auch die Klage von Bundesligist Hannover 96 vor dem DFB-Schiedsgericht wegen der Abschaffung der Investorenregel im deutschen Profifußball schwebt derzeit wie ein Damoklesschwert über dem Oberhaus. Nicht nur Rauball fürchtet bei einer Aufhebung der sogenannten 50+1-Regel das Ende der Solidargemeinschaft Bundesliga. Die Klage steht im Herbst auf der Agenda und könnte weitreichende Folgen für die Bundesliga haben.

"Die Abschaffung der 50+1-Regel wäre eine historische Weichenstellung. Das würde zum Bruch der von uns in Deutschland gelebten Solidarität im Fußball führen", sagte Rauball einen Tag vor der Wahl: "Der Ligaverband ist der Auffassung, dass man diese Tür nicht öffnen darf, weil man sie nie wieder schließen kann."

Die bestehende 50+1-Regelung sieht vor, dass Investoren bei den Klubs des Ligaverbandes nicht die Stimmenmehrheit übernehmen können. Laut Rauball zeige insbesondere das Beispiel Premier League, dass die Mitgliederversammlung der DFL im November 2009 "nicht umsonst" den Antrag von Hannovers Klub-Chef Martin Kind auf Streichung der Regel fast einstimmig abgelehnt hatte.

England als mahnendes Beispiel

"In England erleben wir, was passiert, wenn branchenfremde Investoren aus anderen Kulturkreisen einen Verein übernehmen. Das kann unabsehbare Folgen haben. Das ist alles nicht im Sinne der Vereine und der der Fans", sagte Rauball.

Kopfzerbrechen bereiten der Liga derzeit auch die finanziellen Schwierigkeiten von Pay-TV-Partner Sky. Die wirtschaftliche Lage beim Münchner Bezahlsender, der die Übertragungsrechte von 2009 bis 2013 für rund 200 Millionen Euro pro Spielzeit von der Deutschen Fußball Liga (DFL) erworben hatte, ist so problematisch, dass Rauball die Klubs jüngst schriftlich über die Situation informieren musste.