New York (SID) - Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA macht in der Vorbereitungsphase auf die Saison 2010/11 erneut in Europa Station. Austragungsorte der fünf Testspiele sind zweimal Mailand sowie London, Paris und Barcelona. Wie schon im Vorjahr findet damit keine Partie in Deutschland statt.

Zum Auftakt stehen sich am 3. Oktober in Mailand die New York Knicks und der italienischen Spitzenklub Armani Jeans sowie die New Jersey Nets und Maccabi Haifa gegenüber. Einen Tag später trifft Meister Los Angeles Lakers in London auf die Minnesota Timberwolves, die zudem am 6. Oktober in Paris gegen die Knicks antreten. Zum Abschluss messen sich die Lakers am 7. Oktober mit Gastgeber und Europaleague-Champion FC Barcelona.

In der Preseason sind NBA-Teams zudem in China und Mexiko zu Gast.