Singapur (SID) - Die Tochter von Prinzessin Stephanie von Monaco setzt bei Jugend-Olympia in Singapur eine Familientradition fort. Pauline Ducruet (16) startet am Montag im Wasserspringen vom 3-m-Brett und die Mutter (45) sagt am Schauplatz der Spiele: "Ich bin viel nervöser als Pauline." Ansonsten sei es schon richtig: "Wir haben Olympia im Blut."

Stephanies Großvater John Kelly war für die USA dreimal Ruder-Olympiasieger, ihr Bruder Albert, der heutige Fürst von Monaco, startete für den Zwergstaat fünfmal im Bob bei Olympia.

Pauline, deren verstorbener Großvater Prinz Rainier III. nach der Hochzeit mit der früheren Hollywood-Schauspielerin Grace Kelly über Jahrzente weltweit die Themen der Illustrierten beherrschte, träumt vom Olympiastart 2012 in London.