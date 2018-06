Inhalt Seite 1 — Ballack und Co. sind nur einen Klick entfernt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Köln (SID) - Es geht um Imagepflege und Marketing, Information und Kontakt: Wenn sich prominente Sportler im Internet präsentieren, haben die Macher im Hintergrund viele Felder im Blick. Eigene Websites bieten immer mehr Chancen und dienen heute als wertvolle Plattform zur Darstellung in der Öffentlichkeit. Kein Wunder, dass auch für die meisten Profis aus der Bundesliga eine professionell gemachte Homepage zum guten Ton gehört.

Vielfältig sind die Möglichkeiten zur Gestaltung des persönlichen Auftritts im Netz, entsprechend unterschiedlich sehen die Seiten der Profikicker aus. So stellt Lukas Podolski (www.lukas-podolski.com) seine Seite unter das Motto "110 % ehrliche Haut online", verzichtet praktisch komplett auf aktuelle Informationen und lässt vor allem Bilder sprechen. Ähnlich "übersichtlich" sieht das Angebot bei Miroslav Klose (www.miroslavklose.de) aus.

Huck: "Wollen den Usern wechselnden Content bieten"

Ein ganz anderes Konzept wird bei der Seite von Michael Ballack (www.michael-ballack.com) verfolgt, deren Zentrum News rund um den Nationalspieler bilden. Der 33-Jährige nutzt seinen Auftritt, um bei Bedarf seine öffentliche Kommunikation gezielt zu steuern.

"Wir wollen den Usern wechselnden Content bieten", sagt Bernd Huck, Geschäftsführer der Seven Dead Cats GmbH (7DC), und unterstreicht damit einen seiner wichtigsten Ansätze. Das Unternehmen aus Dortmund betreut derzeit Websites von 17 Bundesliga-Spielern, darunter auch die von Ballack. Noch in dieser Woche kommt in Nationaltorhüter Manuel Neuer ein 18. Profi aus Deutschlands höchster Spielklasse hinzu.

7DC bietet den Spielern "Full Service", das Paket umfasst Konzeption, technische Wartung und inhaltliche Pflege. Veränderungen auf der Seite werden mit dem Management oder dem Spieler selbst abgesprochen, ansonsten haben die Dortmunder weitestgehend freie Hand.

Kommentare der Spieler werden aber auch ohne inhaltliche Bearbeitung durch 7DC-Redakteure auf die Seite gestellt. Und so soll es auch bleiben. "Wir wollen, dass die Kolumnen authentisch sind", sagt Huck. Auch wenn die Beiträge der Profis wichtig sind, als Sprachrohr bei persönlichen Problemen sollte die Seite nach Ansicht Hucks niemals dienen.