Paris (SID) - Nationaltrainer Laurent Blanc hat die durch den französischen Fußball-Verband (FFF) für einige WM-Teilnehmer verhängten Sanktionen bedauert. "Es ist offensichtlich keine ideale Situation für den französischen Fußball, der alle seine Topspieler braucht, wenn die Qualifikation für die EM 2012 beginnt", sagte der Weltmeister von 1998 und Nachfolger von Raymond Domenech in einem Statement am Mittwoch.

Der Verband hatte Länderspielsperren gegen Nicolas Anelka (FC Chelsea/18 Spiele), Patrice Evra (Manchester United/5), Frank Ribery (Bayern München/3) und Jeremy Toulalan (Olympique Lyon/1) verhängt. Anelka war der Auslöser für beispiellose Vorfälle während der WM am Kap. Der Stürmerstar hatte sich im Gruppenspiel der Franzosen gegen Mexiko (0:2) in der Halbzeit einen lautstarken Disput mit Nationaltrainer Raymond Domenech geliefert und wurde auch verbal ausfallend. Anelka war daraufhin nach Hause geschickt worden. Vor dem letzten Spiel gegen Südafrika bestreikte die Mannschaft das Training.

Blanc: "Habe gehofft, Ende August eine neue Situation vorzufinden"

"Ich habe gehofft, Ende August eine neue Situation und das Kapitel Südafrika endgültig geschlossen vorzufinden. Für mich war das Thema nach der kollektiven Strafe, die notwendig und ausreichend war, erledigt", sagte Blanc und bezog sich auf das erste Länderspiel Frankreichs nach der WM in Norwegen (1:2). Damals hatte er keinen WM-Fahrer berücksichtigt. Frankreich startet in die Qualifikation für die EM-Endrunde 2012 in Polen und der Ukraine mit den Spielen gegen Weißrussland (3. September) und in Bosnien-Herzegowina (7. September).

Zuvor hatten sich bereits Ribery und Anelka, für den die internationale Karriere mit der Sperre von 18 Spielen beendet sein dürfte, zu den Sanktionen geäußert. Er könne mit der Sperre leben, "aber ich verstehe nicht, warum manche Spieler fünf Spiele und andere nicht gesperrt wurden. Was bei der WM passierte, haben alle gemacht", sagte Ribery und ergänzte: "Sicher werde ich wieder für Frankreich spielen."

Mit Sarkasmus reagierte Anelka. "Das sind doch Clowns. Ich bin vor Lachen fast gestorben", sagte der 31 Jahre alte Stürmer der Tageszeitung France Soir. "Diese ganze Kommission ist für mich Nonsens, ein Schauspiel, um nicht das Gesicht zur verlieren."