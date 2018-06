Inhalt Seite 1 — Werder nimmt Kurs auf die Champions League Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bremen (SID) - Auch ohne den am Dienstag zu Real Madrid transferierten Mesut Özil steht Werder Bremen vor dem Einzug in die Champions League. Nach einer klaren Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit setzten sich die Hanseaten gegen Italiens Ex-Meister Sampdoria Genua mit 3:1 (0:0) durch und können mit Zuversicht in das Rückspiel am 24. August in Genua gehen. Werder sind laut Sportdirektor Klaus Allofs beim Erreichen der Königsklasse schon 15 Millionen Euro sicher.

Nach mäßigen ersten 45 Minuten brach Clemens Fritz Mit einem spektakulären Schuss aus 22 Metern Entfernung sechs Minuten nach Wiederbeginn den Bann. Die bis dahin nahezu gleichwertigen Gäste gerieten daraufhin mächtig ins Schwimmen und kassierten durch Torsten Frings per Foulelfmeter in der 67. und Torjäger Claudio Pizarro in der 69.Minute weitere Gegentreffer. Zudem agierten sie in den letzten 23 Minuten nach einer Gelb-Roten Karte gegen Stefano Lucchini in Unterzahl. Wermutstropfen war daher das 1:3 durch Giampaolo Pazzini in der 90. Minute.

Schaaf: "Sind schwer ins Spiel reingekommen"

"Ich bin sicher, dass wir auch in Genua ein Tor schießen werden. Aber es ist schon ärgerlich, dass man in Überzahl noch ein Gegentor kassiert", sagte Allofs. Trainer Thomas Schaaf meinte: "Wir sind schwer ins Spiel reingekommen, aber in der zweiten Halbzeit haben wir das gut gemacht - und Gottseidank die Tore gemacht."

Vor 25.276 Zuschauern im derzeit im Umbau befindlichen Weserstadion wurden Spielraffinesse und Ballsicherheit des am Dienstag für 15 Millionen Euro nach Madrid transferierten Nationalspielers Özil nur vor dem Seitenwechsel schmerzlich vermisst. Gegen die gute gestaffelte Deckung des Teams von Coach Domenico di Carlo kamen die Platzherren in dieser Phase nur selten gefährlich vor das Tor.

Der Portugiese Hugo Almeida (3. und 28. Minute) sowie Mittelfeldspieler Philipp Bargfrede in der 44. Minute standen noch am dichtesten vor einem Torerfolg. Insbesondere vor dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Stephane Lannoy aus Frankreich setzten die Italiener in der Offensive in erster Linie auf Konter. Bei einem dieser gefährlichen Gegenzüge scheiterte Nationalspieler Pazzini in der vierten Minute per Kopfball nur knapp.

