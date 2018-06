Mönchengladbach (SID) - Borussia Mönchengladbach hofft vor dem Saisonstart der Bundesliga gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total! live) noch auf den Einsatz von Torhüter Logan Bailly und Angreifer Raul Bobadilla. Dagegen wird Neuzugang Igor de Camargo noch nicht im Kader stehen.

"Logan Bailly hat am Donnerstagvormittag eine Eins-zu-Eins-Einheit mit Uwe Kamps ohne Probleme absolviert. Es sieht bei ihm sehr positiv aus. Aber wir müssen abwarten, wie er über Nacht auf die Belastung reagiert", sagte Trainer Michael Frontzeck am Donnerstag über den belgischen Nationaltorhüter, der wegen eines Hexenschusses schon beim DFB-Pokal-Spiel in Aue (3:1) am vorigen Samstag gefehlt hatte.

Bobadilla, der in der Vorbereitung wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk ausgefallen war, habe in diese Woche ganz normal trainiert und dabei einen guten Eindruck hinterlassen, sagte Frontzeck: "Es ist nicht abwegig, dass beide Spieler gegen Nürnberg im Kader stehen. Die endgültige Entscheidung darüber fällt aber erst nach dem Abschlusstraining am Freitag."

Für Camargo kommt Einsatz zu früh

Für de Camargo reicht es nach seiner Bänder- und Kapselverletzung am Sprunggelenk allerdings noch nicht, obwohl er große Fortschritte mache. "Er hat jetzt acht, neun Tage gemeinsam mit der Mannschaft trainiert und ist auf einem guten Weg. Noch käme ein Einsatz aber zu früh", sagte Frontzeck.

Vor der Rückkehr in die Startformation steht dagegen Juan Arango, den Frontzeck wegen der großen Reisestrapazen nach einem Länderspieleinsatz für Venezuela nicht mit nach Aue genommen hatte. "Im Nachhinein war es genau richtig, dass wir dort auf Juan verzichtet haben. Er hatte jetzt genug Zeit zu regenerieren und ich hoffe, dass er das am Samstag rüberbringt und ein gutes Spiel abliefern wird", sagte Frontzeck.