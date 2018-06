Berlin (SID) - Hertha BSC Berlin hat das Unternehmen Wiederaufstieg in die Bundesliga mit dem ersten Heimsieg nach einem Jahr gestartet. Zum Saisonstart der 2. Liga feierte die "Alte Dame" dank eines Doppelpacks des erst 17 Jahre alten Marco Djuricin (49. und 80.) einen am Ende erzitterten 3:2 (1:1)-Erfolg über Rot-Weiß Oberhausen. Moses Lamidi (7.) hatte RWO mit 1:0 in Führung geschossen, bevor Waleri Domowtschiski (30.) der Ausgleich für die Hertha gelang. Erneut Lamidi (78.) sorgte für das 2:2.

Der zweifache Torschütze Djuricin wird den Berlinern zudem noch lange erhalten bleiben. "Ich habe mich entschieden, in Berlin zu bleiben und denke auch, dass das die richtige Entscheidung ist. Die Leute im Verein unterstützen mich sehr", sagte Djuricin der Berliner Morgenpost. Babbel hatte das Talent mit Beginn der Vorbereitung in den Profikader geholt. Der Österreicher unterschrieb einen Vertrag bis 2014.

Die Berliner schienen sich vor 48.385 Zuschauern nur schwer an die Zweitliga-Luft gewöhnen zu können. Denn die Oberhausener spielten unbeschwert sowie frech auf und versetzten den Hausherren einen Schock, als Lamibi den Ball nach einem Eckball per Hacke über die Linie bugsierte. Zu allem Überfluss musste Neuzugang Rob Friend in der 18. Minute verletzt ausgewechselt werden. Für den Ex-Gladbacher kam Youngster Djuricin, was sich als Glücksgrifff entpuppte.

Schließlich führte der erste durchdachte Angriff der Mannschaft von Trainer Markus Babbel zum Ausgleich. Erst nach dem Führungstreffer von Djuricin gewannen die Berliner an Sicherheit und ließen den Ball und Gegner laufen. In der Schlussphase mobilisierte RWO noch einmal alle Kräfte, um den Ausgleich zu erzielen - und wurde belohnt. Doch die Hoffnung der Oberhausener auf einen Überraschungscoup an der Spree währte nur zwei Minuten.