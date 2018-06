Greensboro (SID) - Der Aufwärtstrend von Golfprofi Alex Cejka war nur ein kleines Zwischenhoch. Zwei Wochen nach seinem dritten Platz in Verona/New York scheiterte der 39-jährige Münchner an diesem Wochenende beim US-Turnier in Greensboro/North Carolina am Cut.

Cejka spielte am zweiten Tag eine Par-Runde und verpasste damit mit insgesamt 142 Schlägen (72+70) die Qualifikation für die beiden Schlussrunden um gleich fünf Schläge. In Führung liegt Arjun Atwal mit 193 Schlägen (61+67+65). Der 37-Jährige hat bereits drei Schläge Vorsprung auf das US-Verfolgerduo Scott McCarron, Scott Piercy und Lucas Glover.

Atwal, ein Freund und Trainingspartner des Weltranglistenersten Tiger Woods, wäre der erste Inder überhaupt, der ein Turnier auf der PGA-Tour gewinnen würde. "Ich habe die Bälle gut getroffen. Wenn mir das auch auf der Schlussrunde gelingen sollte, gibt es keinen Grund, warum ich nicht gewinnen sollte", sagte Atwal.

Woods macht Atwal Mut

Woods schickte Atwal während der Woche gleich mehrere SMS. Er habe ihm Mut gemacht und gesagt, er solle seinen bisherigen drei Siegen in Europa jetzt endlich einen auf der US-Tour hinzufügen, sagte der Inder. "Ich habe ja schon auf fast jeder anderen Tour gewonnen, es ist an der Zeit, dass mir das auch hier gelingt", meinte Atwal, derzeit die Nummer 450 der Weltrangliste.

Von Siegen kann Alex Cejka derzeit allenfalls träumen. Dabei schien seine Formkurve nach den enttäuschenden Auftritten im Juli wieder nach oben zu zeigen. Vor seinem dritten Platz in Verona war der Münchner innerhalb von nur vier Wochen bei drei von vier Turnier-Teilnahmen am Cut gescheitert.