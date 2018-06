München (SID) - Nationalstürmer Mario Gomez will definitiv bei Rekordmeister Bayern München bleiben und hat allen Wechselspekulationen eine Absage erteilt. "Ich habe klar Stellung bezogen. Es wird keinen Wechsel geben", sagte Gomez der Bild. Beim Saisonauftakt gegen den VfL Wolfsburg (2:1) war der mit Real Madrid oder Olympique Marseille in Verbindung gebrachte 25-Jährige wieder erst in der 73. Minute eingewechselt worden.

Gomez gibt aber nicht auf: "Ich will den Trainer überzeugen, dass er mir bald Spiele von Anfang an gibt. Harte Arbeit wird belohnt. Da bin ich mir sicher." Die Situation für den im Vorjahr für 35 Millionen Euro verpflichteten Stürmer wird aber nicht einfacher, da in Ivica Olic nach überstandener Knieverletzung ein weiterer Konkurrent um einen Stammplatz in den Kader zurückkehrt.

Zuletzt hatte Ehrenpräsident Franz Beckenbauer Kritik an Gomez geübt. "Er scheint mir beim VfB beweglicher und auch spielfreudiger gewesen zu sein. Das muss er halt lernen und umsetzen", sagte der "Kaiser". Er müsse jetzt die Chance nutzen, sich durchzusetzen.