Leverkusen (SID) - Die aufmunternde SMS von Joachim Löw vor seinem Bundesliga-Comeback fand Michael Ballack klasse, noch mehr würde den 33-Jährigen aber diese Woche ein Anruf des Bundestrainers freuen. "Ich hoffe, er meldet sich. Vielleicht sprechen wir dann schon über alles, oder wir machen das nächste Woche", sagte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, der auf eine Einladung für die beiden EM-Qualifikationsspiele des WM-Dritten in Belgien (3. September) und gegen Aserbaidschan (7.) hofft. Beim zweiten Spiel in Köln könnte Ballack sein 100. Länderspiel im DFB-Trikot bestreiten.

"Bis dahin habe ich noch zwei Spiele, um meine Form zu verbessern. Ich weiß, dass noch Luft nach oben ist, aber mit jedem Spiel wird es besser", sagte Ballack nach dem souveränen 2:0 (2:0) mit seinem neuen, alten Klub Bayer Leverkusen zum Bundesliga-Saisonstart bei Borussia Dortmund. Löw, der am Freitag sein Aufgebot bekannt gibt, hatte dem Mittelfeldspieler zuvor per Kurzmitteilung viel Glück für das erste Bundesliga-Spiel nach seiner Verletzung und vierjähriger Dienstzeit beim FC Chelsea gewünscht.

Auf der Tribüne konnte der Bundestrainer dann live miterleben, dass Ballack zumindest schon wieder 90 Minuten durchhalten kann, auch wenn nach dreimonatiger Verletzungspause noch nicht alles bei dem 98-maligen Nationalspieler rund lief.

Möglicherweise schon zu Wochenbeginn wird Löw Ballack kontaktieren, um ihn seine Pläne für den Weg zur EURO 2012 mitzuteilen. "Das sehe ich ganz entspannt. Wir müssen nicht spekulieren. Warten wir ab, es ist ja nichts passiert", meinte Ballack, der im Streit um die Kapitänsbinde mit dem Münchner WM-Spielführer Philipp Lahm kein zusätzliches Öl ins Feuer gießen wollte.

Beckenbauer: "Sehe keinen Grund, ihm die Kapitänsbinde abzunehmen"

"Kaiser" Franz Beckenbauer mahnte den Routinier, in punkto Nationalmannschafts-Comeback nichts zu überstürzen: "Er würde sich keinen Gefallen tun, wenn er jetzt schon den Anspruch stellt. Er soll schauen, dass er wieder 100-prozentig fit wird. Und dann wird er auch wieder spielen. Wieso soll er von seiner Qualität über Nacht nicht mehr fähig sein, in der Nationalmannschaft zu spielen? Ich sehe auch keinen Grund, ihm die Kapitänsbinde abzunehmen. Ich würde mir an seiner Stelle die Kraft, die Energie und die Fitness im Klub holen und dann wieder an die Tür der Nationalmannschaft klopfen. Jetzt ist es zu früh", sagte der Ehrenpräsident von Bayern München bei Sky90.

Ballack werde sich sicherlich noch steigern, so Beckenbauer. "Er hat vor drei Monaten sein letztes Punktspiel gemacht. Das war heute der erste Test. Das ist im gelungen. In die Spitze zu gehen und Kopfballtore zu machen, was früher seine absolute Stärke war, macht er schon seit Jahren nicht mehr. Er lässt sich mehr zurückfallen und ist mehr der Ballverteiler geworden", analysierte der WM-OK-Chef von 2006.