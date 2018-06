Inhalt Seite 1 — Kuranyi hofft weiter auf DFB-Comeback Seite 2 Auf einer Seite lesen

Moskau (SID) - Kevin Kuranyi hofft auf eine neue Chance in der deutschen Nationalmannschaft. "Ich werde zumindest alles dafür tun. Aber ich werde mich jetzt sicher nicht hinstellen und mit großen Sprüchen meine Nominierung fordern. Das war und ist nicht meine Art. Ich will einfach weiter meine Leistung bringen und versuchen, den Bundestrainer auf diese Art zu überzeugen", teilte der 28 Jahre alte Torjäger von Dynamo Moskau über sein Management mit, nachdem ihm am Sonntag im Derby in der russischen Meisterschaft gegen Lokomotive Moskau (3:0) ein Doppelpack (42./73.) gelungen war.

Für den Mann, der sowohl für die WM 2006 in Deutschland wie auch für die Endrunde 2010 keine Berücksichtigung in der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gefunden hatte, wäre ein Comeback im DFB-Dress die Erfüllung eines Traums. Seine Reaktion auf eine mögliche Nominierung: "Ganz ehrlich: Ich würde zu Fuß zum Spiel laufen."

Drei Spiele, drei Tore

Drei Spiele, drei Tore - der Ex-Schalker ist endgültig in Russland angekommen. Bei seiner Auswechslung in der 88. Minute wurde Kuranyi frenetisch von den Dynamo-Fans gefeiert. Jetzt hofft der ehemalige Stuttgarter, der in 52 Länderspielen 19 Tore für Deutschland erzielte, auf einen Anruf des Bundestrainers. "Zwischen Joachim Löw und mir sind alle Probleme ausgeräumt. Der Bundestrainer hat ja schon vor der WM öffentlich gesagt, dass er die Vergangenheit auf sich beruhen lässt, nur noch sportlich bewertet und mich charakterlich für einen einwandfreien Profi hält", äußerte der Russland-Gastarbeiter.

Kuranyi schon für die EM-Qualifikationsspiele am 3. September in Belgien und 7. September gegen Aserbaidschan zu nominieren, dafür würde dessen ausgezeichnete körperliche Verfassung sprechen. Er scheint derzeit physisch einfach weiter, weil er sich schon länger als viele seiner Konkurrenten im Nationalteam wieder im Training befindet. Letztmals stand er beim 6:0-Erfolg des dreimaligen Welt- und Europameisters am 6. September 2008 gegen Liechtenstein in der DFB-Elf. Durch seine "Tribünen-Flucht" beim Länderspiel gegen Russland einen Monat später fiel Kuranyi bei Löw in Ungnade.

"Löw weiß genau, was in den europäischen Ligen passiert"

Dass der Bundestrainer möglicherweise die russische Premjer-Liga unterschätzt, glaubte der antrittsschnelle Angreifer nicht: "Joachim Löw weiß ganz genau, was in den europäischen Ligen passiert - und er weiß auch, dass die russische Liga Qualität hat."