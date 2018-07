Köln (SID) - Zweitligist TUSEM Essen hat kampflos die zweite Runde im DHB-Pokal erreicht. Der Deutsche Handball-Bund wertete das am Freitag ausgefallene Erstrundenspiel gegen den TSV Altenholz mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für Essen. Altenholz war am Freitag nicht rechtzeitig zum Anpfiff in der Halle erschienen.