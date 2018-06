Berlin (SID) - Mit Sprintstar Andre Greipel an der Spitze will der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) bei den Weltmeisterschaften in Melbourne in beiden Rennen Medaillen gewinnen. Der BDR berief neben Greipel acht weitere Profis in das Aufgebot für die Titelkämpfe vom 29. September bis 3. Oktober. Tony Martin und Bert Grabsch starten zusätzlich im Zeitfahren. Routinier Jens Voigt (Berlin) und der frühere U23-Weltmeister Gerald Ciolek (Köln) verpassten den WM-Zug.

"In Melbourne erwartet uns zwar kein leichter, aber auch kein absoluter Bergkurs. Er kommt unserer Mannschaft, so wie sie jetzt aufgestellt ist, entgegen", sagte BDR-Vizepräsident Udo Sprenger: "Ob Sprintankunft oder nicht - ich denke, wir sind für alle Fälle gewappnet."

Greipel hat in dieser Saison bereits 17 Siege gefeiert und gilt auf dem Rundkurs in Geelong nahe Melbourne als einer der Favoriten. Neben Grabsch und Martin werden wohl Marcel Sieberg und Altmeister Danilo Hondo in den Sprintzug eingebunden. Die Medaillenchancen für den BDR scheinen durch Greipel so groß wie seit drei Jahren nicht mehr, als Stefan Schumacher in Stuttgart Bronze gewann.

Edelmetall im Zeitfahren "Pflicht"

Im Kampf gegen die Uhr erwartet Sprenger vom letztjährigen WM-Dritten Martin oder Grabsch in jedem Fall Edelmetall. "Es wird zwar nicht leichter, einen Fabian Cancellara zu schlagen. Eine Medaille ist hier aber Pflicht", sagte der Funktionär. Martin wurde bei der Tour de France in beiden Zeitfahren nur knapp vom Schweizer Titelverteidiger Cancellara geschlagen.

Das BDR-Aufgebot: Marcus Burghardt (Tägerwilen/BMC), Bert Grabsch (Wittenberg), Andre Greipel (Hürth/beide Columbia), Danilo Hondo (Guben/Lampre), Christian Knees (Euskirchen/Milram), Sebastian Lang (Erfurt/Omega Pharma-Lotto), Tony Martin (Cottbus), Marcel Sieberg (Hürth/beide Columbia), Fabian Wegmann (Freiburg/Milram).