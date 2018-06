Sydney (SID) - Australiens Nationaltrainer Holger Osieck hat Bundesliga-Profi Dario Vidosic vom 1. FC Nürnberg in sein Aufgebot für die beiden Test-Länderspiele in der Schweiz (3. September) und in Polen (7. September) berufen. Am Dienstag nominierte der 61-Jährige, der in der Schweiz sein Debüt auf der Bank der "Socceroos" feiern wird, insgesamt 20 Spieler.

Mit Michael Beauchamp und Jason Culina wurden dabei nur zwei Spieler aus der australischen A-League für den Kader berücksichtigt. Stürmer Scott McDonald vom englischen Premier League Klub FC Middlesbrough erhält unter Osieck eine neue Chance. McDonald, der vor WM in Südafrika aussortiert worden war, hatte in seinen letzten 15 Spielen für Australien nicht mehr getroffen.

Osieck, der am 11. August als Nachfolger des Niederländers Pim Verbeek vorgestellt wurde, soll weitere junge Spieler ins Team integrieren und die Australier zur WM-Endrunde 2014 nach Brasilien führen.