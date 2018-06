Wolfsburg (SID) - Der schon als gescheitert geltende Wechsel von Spielmacher Diego zum Bundesligisten VfL Wolfsburg steht offenbar kurz bevor. Nach Informationen des kicker haben sich Diegos Klub Juventus Turin und die "Wölfe" auf eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro geeinigt. Mit dem Spieler hatte der VfL nach eigenen Angaben schon vor Wochen Einigkeit erzielt. Zuvor hatten italienische Medien übereinstimmend berichtetet, der deutsche Meister von 2009 und Juventus hätten die Verhandlungen wieder aufgenommen.

Die Wolfsburger dementierten die Gerüchte nicht. "Wir werden diese Spekulationen nicht kommentieren", sagte VfL-Manager Dieter Hoeneß. Sollte es tatsächlich eine Wende in den Verhandlungen um den 25 Jahre alten Ex-Bremer geben, dürfte der abwanderungswillige VfL-Spielmacher Zvjezdan Misimovic die Freigabe für einen Wechsel erhalten. An dem 28-Jährigen sind Schalke 04 und Galatasaray Istanbul interessiert.

Wechsel war praktisch bereits gescheitert

Hoeneß hatte den Wechsel von Diego eigentlich in der vergangenen Woche für gescheitert erklärt, nachdem sich die Turiner in den Verhandlungen nicht an Abmachungen gehalten hatten. Man habe "das Buch selbst zugeschlagen", obwohl man mit dem Spieler einig gewesen sei, hatte der Manager gesagt.

Laut Medienberichten braucht Juve jedoch frisches Geld, um den Wechsel des italienischen Nationalspielers Antonio Di Natale von Udinese Calcio zu realisieren. Neben Diego steht auch der französische Stürmer David Trezeguet auf dem Abstellgleis. Angeblich gibt es ein unterschriftsreifes Angebot des spanischen Erstligisten Alicante.