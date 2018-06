München (SID) - Philipp Lahm hat mit dem deutschen Rekordmeister Bayern München Großes vor und will seinen Vertrag langfristig verlängern. Seine Pläne zu einem Wechsel ins Ausland hat der WM-Kapitän der Nationalmannschaft vorerst ad acta gelegt, "weil ich sehe, dass hier etwas ganz Großes entsteht, und da will ich dabei sein", sagte Lahm der Bild-Zeitung.

Über seinen bis 2012 laufenden Vertrag beim Rekordmeister werde es laut Lahm "mit Sicherheit" Gespräche geben. "Ich gehe davon aus, dass der Verein auf mich zukommen wird. Ich kann mir vorstellen, ebenfalls langfristig zu unterschreiben, weil man als Spieler in den nächsten Jahren bei Bayern auch international immer um den Titel mitspielen wird", sagte der 26 Jahre alte Flügelspieler.

Auch Schweinsteiger will bleiben

Zuletzt hatte WM-Torschützenkönig Thomas Müller seinen Vertrag bei den Bayern bis 2015 verlängert. Bastian Schweinsteiger sagte am Dienstag in einem Interview mit der Zeitschrift 11 Freunde, dass er seine Karriere bei den Bayern beenden wolle: "Was wir jetzt gerade machen, das ist FC-Bayern-like. Deswegen kann es sein, dass ich noch sehr lange beim FC Bayern bleibe - und erst nach der Karriere meine Auslandserfahrung mache."

Franck Ribery, der vor Müller einen Kontrakt bis 2015 unterschrieben hatte, sieht den Erfolg der Bayern auch in einem besseren Verständnis mit Trainer Louis van Gaal begründet. "Der Trainer hat eine wahnsinnig impulsive Art. Auf mich wirkte das, als wäre er aggressiv mir gegenüber. Inzwischen verstehe ich, dass er nichts gegen mich hat, sondern es nur eine Facette von ihm ist", sagte Ribery der Sport Bild.

Nach langwierigen Verletzungen, einer verpatzten WM und Schlagzeilen über sein Privatleben sieht sich Ribery bei Bayern in der Pflicht: "Ich will und brauche die Liebe der Bayern-Fans. Es sind sie, für die ich spiele und meine Tricks zeige. Ich will sie glücklich machen. Aus dieser Zuneigung ziehe ich viel von meiner Kraft für mein Spiel. Ich will diese Liebe darum in dieser Saison zurückgewinnen."