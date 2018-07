Madrid (SID) - Die Chancen von Sami Khedira auf einen Stammplatz beim spanischen Rekordmeister Real Madrid sind weiter gestiegen. In Fernando Gago zog sich ein direkter Konkurrent des deutschen Nationalspielers im Testspiel der Königlichen am Dienstag gegen Atletico Penarol (2:0) eine Bänderverletzung im Knie zu und muss bis zu fünf Wochen pausieren. Der Argentinier steht Star-Trainer Jose Mourinho somit auch zum Saisonauftakt der Primera Divison am Sonntag bei Real Mallorca nicht zur Verfügung.