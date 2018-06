Singapur (SID) - IOC-Präsident Jacques Rogge hat sich in seinem Fazit der Olympischen Jugendspiele in Singapur "extrem begeistert" geäußert. "Mit einem Erfolg, wie wir ihn hier erlebt haben, konnte niemand rechnen, das hat selbst meine kühnsten Erwartungen übertroffen", sagte der Belgier, der einer der maßgeblichen Wegbereiter der Jugendspiele war und seit einiger Zeit an einem Konzept für Jugend-Paralympics arbeitet. Er habe immer gewusst, dass die Spiele hervorragend organisiert sein würden, aber nicht mit einer solchen Perfektion gerechnet: "Ich habe 22 Olympische Spiele an maßgeblicher Stelle miterlebt, Singapur steht auf dieser Liste ganz oben."

Als IOC-Präsident wird Jacques Rogge 2012 auch noch die Premiere der Winter-Jugendspiele in Innsbruck erleben, 2013 endet seine Amtszeit nach insgesamt zwölf Jahren. Geht es nach Rogge, wird dann wohl Thomas Bach als sein Nachfolger die zweiten Olympischen Jugendspiele 2014 in Nanjing/China begleiten. "Natürlich erwartet jeder, dass er antreten wird", hatte Rogge im Gespräch mit der FAZ gesagt. Bach wollte das nicht weiter kommentieren. "Es ehrt mich sehr, dass man mir diese Aufgabe zutraut", sagte er in Singapur: "Aber ich möchte mich nicht an irgendwelchen Spekulationen beteiligen."

Rogge: "Bin ein großer Fan von Mixed-Wettbewerben"

Einig waren sich Rogge und Bach darin, dass einige der bei den Jugendspielen vorgestellten Sportarten auch ins Programm der "großen" Spiele passen würden - beide nannten in diesem Zusammenhang vor allem die Basketball-Variante Streetball und die gemischten Staffeln im Triathlon und im Schwimmen. "Ich bin ein großer Fan von Mixed-Wettbewerben", sagte Rogge: "Wir denken sehr ernsthaft darüber nach, sie ins Programm der Olympischen Sommerspiele zu integrieren." Das käme allerdings noch nicht für London 2012, sondern frühestens für Rio de Janeiro 2016 in Frage.

Fast 4000 14 bis 18 Jahre alte Athleten aus 204 Ländern hatten an den ersten Olympischen Jugendspielen der Geschichte teilgenommen. 93 Länder waren am Ende im Medaillenspiegel vertreten, zehn mehr als bei Olympia 2008 in Peking. Der deutsche Leistungssport-Nachwuchs gewann insgesamt 23 Medaillen, davon vier goldene durch Ruderin Judith Sievers (Kappeln), die beiden Leichtathleten Shanice Craft (Mannheim/Diskus) und Lena Malkus (Münster/Weitsprung) sowie Boxer Artur Bril (Köln). "Vor allem nehmen die jungen Leute viel Motivation und Begeisterung aus Singapur mit", sagte der deutsche Chef de Mission Ulf Tippelt.

Die nächsten Sommerspiele 2014 in Nanjing erwartet Rogge ähnlich perfekt organisiert wie die in Singapur, richtete aber zugleich bereits eine deutliche Botschaft an die Veranstalter. "Größer heißt nicht immer besser", sagte der Belgier und warnte die Chinesen offen vor Gigantismus: "Die Olympischen Jugendspiele sollen ein überschaubares und familiäres Fest des Sports bleiben. Wir werden auf jeden Fall mit den Chinesen über ihre und unsere Vorstellungen diskutieren."