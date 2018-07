Mainz (SID) - Neuzugang Marcel Risse kann auf einen Einsatz im Team des Bundesligisten FSV Mainz 05 am Samstag im Punktspiel bei Ex-Meister VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky und Liga total! live) hoffen. Laut Trainer Thomas Tuchel hat der U19-Europameister, der am Montag vom Mainzer Ligarivalen Bayer Leverkusen zum FSV gewechselt war, Chancen auf einen Platz in der Startformation. Das gilt nach Angaben von Tuchel auch für Offensivspieler Andre Schürrle, der nach einer überstandenen Sehnenverletzung am Schambein ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist.

Nach dem 2:0-Auftaktsieg gegen den VfB Stuttgart herrscht vor der Partie in Wolfsburg große Zuversicht bei den Rheinhessen. "Wir können mit breiter Brust nach Wolfsburg fahren, wir haben Vertrauen in die eigene Leistung", sagte Tuchel. Der Coach verzichtete am Donnerstag im Training auf Verteidiger Bo Svensson und Stürmer Sami Allagui. Beide wurden aufgrund von Muskelverhärtungen geschont, sollen aber in Wolfsburg einsatzbereit sein. Auch Mittelfeldspieler Jan Simak, der zuletzt nicht zur Startformation gehörte, konnte am Donnerstag wegen Rückenproblemen nicht trainieren.