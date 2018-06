Göppingen (SID) - Der neunmalige deutsche Meister Frisch Auf Göppingen hat den Vertrag mit Trainer Velimir Petkovic kurz vor dem Auftakt in die neue Bundesliga-Saison vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt. Die Schwaben, die am Samstag (20.15 Uhr) vor heimischer Kulisse auf Vizemeister HSV Hamburg treffen, einigten sich mit dem 54-Jährigen auf eine Zusammenarbeit bis 2013. Der bisherige Vertrag wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

Petkovic war im Jahr 2004 von Ligakonkurrent HSG Wetzlar nach Göppingen gewechselt. Zweimal gelang dem Klub seitdem die Qualifikation für das Final-Four-Turnier des DHB-Pokals, 2006 erreichte Frisch Auf das Endspiel um den EHF-Cup. In der Bundesliga beendeten die Göppinger die Saison in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils auf Platz sechs.