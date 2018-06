Mainz (SID) - DFB-Präsident Theo Zwanziger hat für die Frauen erhöhte TV-Gelder und eine breitere Vertretung in der Administration des Deutschen Fußball-Bundes gefordert. "Es ist nicht in Ordnung, dass die Männer bei den Fernseh-Übertragungen das 40-fache der Frauen bekommen, obwohl sie inzwischen auch ordentliche Einschaltquoten haben", sagte Zwanziger auf dem Frauenfußball-Kongress in Mainz über die Nationalmannschaften und ergänzte mit einer Spitze auf das Kompetenzgerangel zwischen Bundestrainer Joachim Löw und DFB-Sportdirektor Matthias Sammer: "Unsere Frauen stehen im Interesse deutlich über der U21, die sich nur an der Spitze streitet."

Zudem forderte der Verbands-Chef, dass künftig mehr Frauen wichtige Ämter im DFB übernehmen. "Es gibt gute Juristinnen für die Administration und unsere Sportgerichtbarkeit", sagte Zwanziger: "Ich hoffe, dass die Personalvorstände sich die Personalakten nach dem nächsten Bundestag einmal ansehen und schauen, wer uns vielleicht helfen können."