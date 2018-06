Inhalt Seite 1 — Bayer zieht in Europa-League-Gruppenphase ein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Simferopol (SID) - Auch ohne Michael Ballack hat Bayer Leverkusen die Gruppenphase der Europa League erreicht. Die mit einer B-Elf angetretenen Rheinländer mussten im Play-off-Rückspiel beim ukrainischen Pokalsieger Tawrija Simferopol trotz des souveränen 3:0-Erfolgs aus dem Hinspiel sogar noch einmal kurzzeitig zittern, kamen durch ein 3:1 (0:1) aber letztlich souverän weiter.

In einem hektischen und phasenweise chaotischen Spiel war der Außenseiter bereits in der 5. Minute durch einen Handelfmeter von Issy Lucky Idahor in Führung gegangen. Bayer schaffte durch einen Foulelfmeter von Arturo Vidal aber den Ausgleich (50.). Ein Eigentor von Denys Holaido (74.) und ein Treffer von Gonzalo Castro in der Nachspielzeit bescherten Leverkusen schließlich sogar noch den glücklichen Auswärtssieg.

"In der ersten Halbzeit haben wir uns schwer getan, aber nach dem Ausgleich wurde es souveräner", sagte Jupp Heynckes. Der Bayer-Trainer schonte neben Ballack, der in Leverkusen blieb, auch Nationalstürmer Stefan Kießling, Abwehrchef Sami Hyypiä, Renato Augusto und dem im Hinspiel zweimal erfolgreichen Michal Kadlec. Dies rächte sich vor 10.700 Zuschauern, darunter 53 aus Leverkusen, früh: Nach dem ersten Eckball fabrizierte Eren Derdiyok ein völlig unnötiges Handspiel, Idahor ließ Rene Adler beim fälligen Strafstoß keine Chance.

Heynckes mit B-Elf ohne Ballack, Kießling und Hyypiä

Leverkusen brauchte eine Weile, um sich von diesem Schock zu erholen. Die neuformierte Elf fand kaum zu ihrem Rhythmus. Allein Lars Bender versuchte sich immer wieder als Antreiber.

In der zerfahrenen Partie verlor Schiedsrichter Alexandru Tudor aus Rumänen zusehends die Übersicht. Zunächst verwarnte er den Leverkusener Burak Kaplan wegen einer vermeintlichen Schwalbe zu Unrecht (26.), dann gab er Holaido und Hanno Balitsch nach einer heftigen Rangelei ebenfalls nur jeweils Gelb (30.), zwei Minuten nach dem Leverkusener Ausgleich verweigerte er Bayer einen weiteren ganz klaren Strafstoß.