Inhalt Seite 1 — DBB-Team reist mit jugendlichem Elan zur WM Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kayseri (SID) - Ohne Dirk Nowitzki, aber mit viel jugendlichem Elan tritt die jüngste deutsche Nationalmannschaft der Geschichte bei der Basketball-WM in der Türkei (28. August bis 12. September) an. "Wir fahren dorthin, um auf höchstem Niveau zu lernen und natürlich auch so erfolgreich wie möglich zu sein", sagte Bundestrainer Dirk Bauermann, in dessen zwölfköpfigem Kader mit einem Durchschnittsalter von 24,1 Jahren allein sieben Youngster stehen, die erst 22 Jahre und jünger sind.

"Ich glaube, dass es für die Entwicklung der Mannschaft vielleicht sogar besser ist, auch dieses Turnier ohne Chris Kaman und mich zu spielen. Meine Hoffnung ist, dass die WM nochmal einen großen Schub gibt", sagt Nowitzki. Der neunmalige NBA-Allstar verzichtet auf Wunsch der Dallas Mavericks auf die WM, um sich auf die kommende Saison zu konzentrieren. Bei der EM 2011 in Litauen, wo die Olympia-Tickets für London ausgespielt werden, wird der gebürtige Würzburger ebenso wie Kaman wieder am Ball sein.

Center unter besonderer Beobachtung

Derweil sind die "Oldies" Demond Greene (31), Jan-Jendrik Jagla (29) und Steffen Hamann (29) die Stützen des Teams um Benjamin Tibor Pleiß (20). Der 2,15m lange Center wird bei der fünften WM-Teilname einer deutschen Auswahl sicherlich unter besonderer Beobachtung stehen, denn das NBA-Team der Oklahoma City Thunder hat bei den Drafts im Juni die Transferrechte an dem Talent vom Meister Brose Baskets Bamberg erworben. Der Wechsel in die USA ist für das kommendene Jahr vorgesehen.

"Für die Entwicklung der jungen Spieler ist ein solches Turnier enorm wichtig, allerdings darf man die Erwartungen nicht allzu hoch schrauben. Das Erreichen des Achtelfinales ist das Ziel", sagte Bauermann vor dem Auftaktspiel am Samstag (20.30 Uhr) in Kayseri gegen Titelanwärter Argentinien. Weitere Gegner in der Gruppe A sind Serbien (Sonntag, 18.00 Uhr), Australien (Montag, 18.00 Uhr), Angola (Mittwoch, 18.00 Uhr) und Jordanien (Donnerstag, 20.30 Uhr/alle live bei Sport1).

DBB-Team kämpft gegen Angola und Jordanien ums Achtelfinale

Zumindest Gruppenplatz vier muss die DBB-Auswahl belegen, um ins Achtelfinale in Istanbul einzuziehen. "Bei realistischer Betrachtung kann man nur sagen: Angola, Jordanien oder wir auf Rang vier", sagte Bauermann. Seine jungen Spieler seien fit und hochmotiviert wie auch schon bei der EM in Polen im vergangenen Jahr, als sie knapp den Einzug in die Zwischenrunde verpassten und folglich nur dank einer vom Weltverband FIBA vergebenen Wildcard bei der WM dabei sind.