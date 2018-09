Rendsburg (SID) - Der seit den Olympischen Spielen 2008 in Peking unbesiegte Deutschland-Achter probt auf der Langstrecke für den Ernstfall. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) startet am Sonntag (12.00 Uhr/live in N3) beim 10. Kanal-Cup in Rendsburg. Im Rennen über 12,7 Kilometer trifft das Weltmeisterboot auf dem Nord-Ostsee-Kanal auf zwei englische Achter, die USA und den deutschen U23-Achter.

Die Veranstaltung dient als Vorbereitung auf die EM in Montemor-o-Velho/Portugal (10. bis 12. September) und die WM in Neuseeland (31. Oktober bis 7. November). Am 1. Oktober geht es dann ins WM-Trainingslager nach Sacramento/USA und von dort am 23. Oktober direkt weiter nach Neuseeland.