Köln (SID) - Die 14 Jahre alte Niederländerin Laura Dekker hat die erste Etappe ihrer Solo-Weltumseglung bewältigt. Nach einem Bericht des RTL-Teletextes ist Dekker in einem Hafen der Kanarischen Inseln angekommen. Ihr Manager Peter Klarenbeek nannte den Ortsnamen nicht.

Laura Dekker war am vergangenen Samstag von Gibraltar zu ihrer vermutlich zwei Jahre dauernden Solotour mit dem Zweimaster "Guppy" aufgebrochen. Sie will als jüngste Solo-Weltumseglerin in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen werden.

Klarenbeek berichtete, dass Laura Dekker am ersten Tag etwas seekrank gewesen sei. Jetzt ginge es ihr wieder gut. In dem kanarischen Hafen wird Laura Dekker vor der Überquerung des Atlantischen Ozeans die Orkansaison abwarten. In dieser Zeit will sie, so Klarenbeek, hart für die Schule arbeiten. Die niederländischen Behörden haben Laura Dekker nicht von der Schulpflicht befreit. Sie absolviert ein Fernstudium an Bord der "Guppy".

Von ihrer Weltreise gibt es bis jetzt keine Fotos. Den letzten Medienkontakt hatte Laura Dekker im Hafen von De Osse Ende Juli, bevor sie die Niederlande verließ.