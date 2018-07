Köln (SID) - Michael Bartels kommt als Spitzenreiter zum Heimspiel in der FIA-GT1-WM auf dem Nürburgring. Mit seinem Maserati-Team will der ehemalige Formel-1-Pilot an diesem Wochenende einen weiteren Schritt auf dem Weg zum Titelgewinn machen. Das Rennen sei ein absolutes Highlight, sagt der 42-Jährige im SID-Gespräch: "Der Grand-Prix-Kurs sollte unserem Auto liegen. Um den WM-Titel zu kämpfen, ist für uns gleichermaßen Herausforderung und Ansporn."

Das Interview im Wortlaut:

SID: "Aus der FIA-GT-Meisterschaft hat der Automobil-Weltverband FIA 2010 erstmals eine Weltmeisterschaft gemacht. Wie kam es zu diesem Schritt?"

Michael Bartels: "Die FIA-GT-Meisterschaft wurde bereits 1997 ins Leben gerufen und hat in den vergangenen Jahren an Professionalität gewonnen. Zudem gab es in Aston Martin, Ford, General Motors, Lamborghini, Maserati und Nissan sechs interessierte Hersteller. Damit wurde der Weg zum WM-Prädikat geebnet."

SID: "Erstmals seit 2001 gastiert eine von der FIA ausgeschriebene GT-Serie wieder am Nürburgring. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit dem Traditionskurs?"

Bartels: "Von 2000 bis 2002 bin ich dort für Opel in der DTM gefahren, später in der V8STAR und zuletzt 2004 in der Europäischen Le Mans Series."

SID: "Für Ihr Team Vitaphone Racing ist das einzige Deutschland-Gastspiel der FIA-GT1-WM praktisch ein Heimspiel. Wie sehen die Planungen für den Event aus?"