Bremen (SID) - Bundesligist Werder Bremen hat Nachwuchstalent Timo Perthel bis zum Ende der laufenden Saison an den österreichischen Erstligisten Sturm Graz verliehen. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler kam bei den Hanseaten bisher nur zum einem Einsatz in der Bundesliga und ist noch bis zum 30. Juni 2012 an die Bremer gebunden.