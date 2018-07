Berlin (SID) - Box-Weltmeister Sebastian Sylvester wird seinen IBF-Titel am 30. Oktober in Rostock verteidigen. Der Gegner des Mittelgewichtlers soll in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Der 30-Jährige aus Greifswald hatte in Rostock bereits im März 2007 als Profi im Ring gestanden. Sylvester hatte damals den Italiener Alessio Furlan geschlagen.