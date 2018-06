Bayreuth (SID) - Aufsteiger BBC Bayreuth hat sein Team für die neue Saison in der Basketball Bundesliga (BBL) komplett. Die Oberfranken nahmen den amerikanischen Center Jared Reiner unter Vertrag und haben damit die letzte offene Stelle im Kader besetzt.

Der 28-Jährige hat zuletzt für Gallitos de Isabela in Puerto Rico gespielt und entschied sich nun für eine Rückkehr in die BBL. Reiner hat in der höchsten deutschen Spielklass bereits für die Brose Baskets Bamberg und die Eisbären Bremerhaven gespielt. In der nordamerikanischen Profiliga NBA kam Reiner insgesamt 49-mal für die Chicago Bulls und Milwaukee Bucks zum Einsatz.

"Jared ist ein Spieler mit viel Erfahrung. Er ist das fehlende Puzzlestück im Kader, groß gebaut, guter Rebounder und ein Spieler, der für Wirbel unter dem Korb sorgen kann. Ich freue mich sehr, dass wir einen Spieler seines Kalibers verpflichten konnten", sagte BBC-Trainer Andreas Wagner.