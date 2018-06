Kaiserslautern (SID) - Bundestrainer Joachim Löw wird eine Entscheidung in der Kapitänsfrage der Nationalmannschaft noch vor dem ersten EM-Qualifikationsspiel am 3. September in Belgien treffen. Das teilte Löw am Rande des Bundesligaspiels 1. FC Kaiserslautern gegen Bayern München mit. "Da beginnt für uns ein neuer Abschnitt. Ich werde mich zu einigen Dingen äußern", sagte Löw im Interview bei Sky.

Die Entscheidung in der K-Frage fällt zwischen Philipp Lahm und Michael Ballack. Der Münchner Lahm war bei der WM in Südafrika Kapitän als Ersatz für den verletzten Ballack. Der Leverkusener war von Löw wegen mangelnder Fitness nicht für die beiden EM-Qualifikationsspiele in Brüssel und am 7. September in Köln gegen Aserbaidschan berufen worden.