Berlin (SID) - Radsport-König Alberto Contador ist bereits im Urlaub, dafür wollen seine Untergebenen bei der 75. Vuelta ins Rampenlicht fahren. Ohne den Sieger der Tour de France macht sich gleich eine Handvoll Fahrer berechtigte Hoffnungen auf den Gesamtsieg bei der dritten und letzten großen Rundfahrt des Jahres. Allen voran die Tour-Verlierer .

"Ich trete an, um zu gewinnen. Ich bin in Spanien immer gut gefahren", sagte Rabobank-Profi Mentschow. In den Brüdern Andy und Frank Schleck sieht der Tour-Dritte aus Russland, der die Rundfahrt bereits 2005 und 2007 gewonnen hat, seine größten Konkurrenten. Die Vuelta beginnt am heutigen Samstag mit einem Mannschaftszeitfahren in Sevilla und endet nach 3425 Kilometern am 19. September in Madrid.

Abgesehen von Mentschow gibt sich keiner der früheren Vuelta-Sieger die Ehre. Contador hat seine Saison bereits beendet, Alexander Winokurow lässt die Rundfahrt aus, und Vorjahressieger Alejandro Valverde ist aufgrund einer Dopingsperre verhindert.

Streckenführung begünstigt Kletterer

Die Streckenführung von Andalusien in die Hauptstadt bevorzugt die Kletterer des Pelotons. In der zweiten Woche stehen gleich vier Bergankünfte auf dem Programm, die Königsetappe ins 2247 Meter hoch gelegene Bola del Mundo soll dann am vorletzten Tag die Entscheidung bringen. Lediglich ein langes Zeitfahren über 46 Kilometer erwartet die Fahrer.

Der Tour-Zweite Andy Schleck, der in Frankreichs Bergen als Einziger mit Contador mithielt, sollte somit vom Papier her als Top-Favorit gelten. Möglich ist aber auch, dass sich der 25-Jährige für seinen älteren Bruder Frank aufopfert, der die Tour mit einem dreifachen Schlüsselbeinbruch aufgeben musste.

Hinter dem Trio lauert Altmeister Carlos Sastre. Der Tour-Sieger von 2008 hat bei seinem letzten Auftritt im Cervelo-Trikot wohl auch die letzte Chance auf einen großen Sieg. "Ohne Contador ist alles möglich. Mentschow und die Schlecks sind die Favoriten, aber ich werde alles geben", sagte der 35-Jährige. Außerdem hat der Italiener Vincenzo Nibali gute Chancen auf das neuerdings Rote Trikot des Führenden.