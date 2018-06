Köln (SID) - Er kommt als Außenseiter zurück, doch mit leeren Händen will Mirko Slomka seine alte Wirkungsstätte nicht wieder verlassen. Mehr als zwei Jahre nach seiner Entlassung ist der 42-Jährige am heutigen Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total! live) zum ersten Mal als Trainer von Hannover 96 bei Schalke 04 zu Gast. Am zweiten Bundesliga-Spieltag rechnet sich Slomka nicht zuletzt wegen der Erfahrungen aus seiner Zeit auf Schalke etwas aus. "Vielleicht hilft uns die Unruhe, die bei Schalke durch die Fans und die Niederlage entstanden ist", sagt Slomka: "Ich weiß, dass es in so einer Phase nicht angenehm ist, dort zu arbeiten."

Mit 1:2 hatten die Schalker zum Saisonauftakt beim HSV verloren und es verpasst, etwas Ruhe in die weiter schwelende Auseinandersetzung zwischen den Fans und Erfolgscoach Felix Magath zu bringen. Allein deshalb geht es nach dem Fehlstart für die Königsblauen gegen Hannover um mehr als nur drei Punkte.

Magath kündigt offensive Ausrichtung an

"Unsere Ausrichtung wird offensiver als in Hamburg sein", kündigt Magath an und erinnert seine Spieler gleichzeitig an die Rückrunde der vergangenen Saison, als es an der Leine ein 2:4 setzte: "Wir haben im letzten Jahr dort unsere Meisterschaftshoffungen begraben müssen, daher haben wir noch etwas gut zu machen."

Im ersten Heimspiel der neuen Saison muss Magath auf Benedikt Höwedes verzichten, der in Hamburg mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war. Als Ersatz auf der Linksverteidiger-Position steht der erst am Donnerstag von Bayer Leverkusen verpflichtete Hans Sarpei bereit. Hannover, das in den letzten sechs Gastspielen auf Schalke nur einen Punkt ergattert hat, muss ohne Carlitos auskommen, der sich am vergangenen Wochenende beim 2:1 gegen Frankfurt einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Eintracht peilt Heimsieg gegen HSV an

Die Eintracht erwartet in der zweiten Runde den Hamburger SV und setzt nach der Pleite von Hannover auf Offensive. "In unserem Stadion wollen wir gewinnen und uns nicht verkriechen", sagt Trainer Michael Skibbe, der seinen Stammkeeper Oka Nikolov durch Ralf Fährmann ersetzen muss. Der HSV kann aus dem Vollen schöpfen und hofft erneut auf Glanztaten von Torjäger Ruud van Nistelrooy, der beide Tore gegen Schalke erzielt und nach zwei Pflichtspielen bereits fünf Treffer auf dem Konto hat.