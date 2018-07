New Haven (SID) - Die Dänin Caroline Wozniacki hat zwei Tage vor dem Beginn der US Open das WTA-Turnier in New Haven gewonnen. Die topgesetzte 20-Jährige zeigte sich vor dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in guter Form und setzte sich im Finale gegen die an Position acht gesetzte Nadja Petrowa aus Russland mit 6:3, 3:6, 6:3 durch.

Andrea Petkovic (Darmstadt) war als einzige Deutsche bei der mit 600.000 Dollar dotierten Veranstaltung bereits in der ersten Runde gescheitert.