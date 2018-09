Köln (SID) - Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft bestreitet bei der Champions Trophy in Mönchengladbach heute ihr drittes Vorrundenspiel. Dabei trifft der Olympiasieger um 20.00 Uhr auf Spanien. Zuvor tritt Titelverteidiger und Weltmeister Australien auf Europameister England.

Bei der WM der Sportschützen peilen die deutschen Männer in München mit der Luftpistole und im Trap Medaillenränge an.

In Kopenhagen wollen die deutschen Tennis-Damen Anna-Lena Grönefeld, Kristina Barrois und Tatjana Malek in die zweite Runde einziehen. Zudem stehen das WTA-Turnier in San Diego und das ATP-Turnier in Washington auf dem Programm.