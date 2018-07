Cottbus (SID) - Zweitligist Energie Cottbus steht vor der Verpflichtung von Daniel Adlung. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler soll in der Lausitz einen Drei-Jahres-Vertrag erhalten. Adlung, der zuletzt vom VfL Wolfsburg an den Cottbuser Liga-Konkurrenten Alemannia Aachen ausgeliehen war, soll bei den Brandenburgern auf der linken Seite zum Einsatz kommen.

Neben Adlung will Trainer Claus-Dieter Wollitz zwei weitere Spieler holen. Vom niederländischen Meister Twente Enschede soll Jules Reimerink kommen. Der niederländische U21-Nationalspieler war in der vergangenen Spielzeit an Deventer ausgeliehen. Zudem will sich der FC Energie die Dienste des slowenischen Mittelfeldspielers Rok Kronaveter von Rudar Velenje sichern.