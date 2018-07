Frankfurt/Main (SID) - Die brisante Kapitäns-Frage und das umstrittene Länderspiel gegen Dänemark sorgen bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft weiter für Wirbel. Manager Christian Nerlinger vom deutschen Meister Bayern München riet WM-Spielführer Philipp Lahm am Dienstag von einer Teilnahme am Test gegen Dänemark am 11. August ab. Dabei könnte Lahm in Abwesenheit von Michael Ballack, der für das erste Länderspiel der DFB-Auswahl nach der WM definitiv noch nicht zur Verfügung steht, weitere Bonuspunkte bei Bundestrainer Joachim Löw sammeln.

"Die gesamte K-Frage wird insgesamt zu hoch geschaukelt. Er hat ja nur gesagt, dass er das Amt gerne ausfüllt. Philipp will sich jetzt erstmal mit dem FC Bayern gut auf die Saison vorbereiten. Ich bin mir sicher, dass er genau weiß, was auf uns als FC Bayern zukommt, und dass es eine enorme Erwartungshaltung gibt, die wir zu erfüllen haben", sagte Nerlinger am Dienstag in der DFL-Zentrale in Frankfurt/Main.

Nerlinger betonte noch einmal, dass allein Bundestrainer Löw die Entscheidung treffen werde, ob Lahm wie bei der WM in Südafrika die Kapitänsbinde tragen darf. Welche der Bayern-Spieler überhaupt mit nach Dänemark reisen, bleibt vorerst offen. "Joachim Löw wollte sich wegen der Auswahl der Spieler bei Louis van Gaal melden. Bislang hat er das aber noch nicht getan. Ich hoffe aber, dass das bald passiert, damit wir planen können", sagte Nerlinger.

Lahm: "Schwierige Vorbereitung"

Die WM-Teilnehmer der Bayern waren nach einem dreiwöchigen Urlaub am Montag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. "Es wird eine schwierige Vorbereitung. Sehr wenig Zeit, extrem kurz", sagte Lahm, der auch noch nicht wusste, wen der Bundestrainer nominieren wird. "Es hat noch keine Gespräche gegeben. Ich wage zu bezweifeln, dass man dann gut in Form ist", sagte Lahm.

Unterdessen erklärte Ligaverbands-Präsident Reinhard Rauball, dass er den Profis des FC Bayern nicht zu einer Absage raten könne. "Es handelt sich um einen Pflichttermin. Aber wir sehen es so wie die betroffenen Vereine: Ein Länderspiel so schnell nach der WM wirft immer Fragezeichen auf. Ich denke, der Bundestrainer wird mit den Vereinen eine ausgewogene Lösung finden", sagte Rauball.

Aus gesundheitlichen Gründen muss Löw zumindest auf Ballack verzichten. Der 33-Jährige, der seinen Anspruch auf das Kapitänsamt in der Nationalmannschaft zuletzt untermauert hatte, trainierte zwar am Dienstag erstmals mit der Mannschaft von Bayer Leverkusen, ging dabei aber wie Simon Rolfes unnötigen Zweikämpfen aus dem Weg. Am abschließenden Spiel nahmen die beiden Rekonvaleszenten nicht teil.