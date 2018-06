München (SID) - Der Vizeweltmeister und Team-Olympiazweite Martin Schmitt (Furtwangen) führt die deutschen Skispringer in das erste Kräftemessen der Weltelite in Hinterzarten. Bundestrainer Werner Schuster nominierte für den Auftakt des Sommer-Grand-Prix am Wochenende zudem die anderen deutschen Olympia-Silbergewinner Michael Uhrmann (Rastbüchl), Michael Neumayer (Berchtesgaden) und Andreas Wank (Oberhof).

Zudem steht Talent Severin Freund (Rastbüchl) fest im Aufgebot, der sechste Platz wird nach einem internen Ausscheidungsspringen im Schwarzwald vergeben.