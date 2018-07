Köln (SID) - Die Testspiele zweieinhalb Wochen vor dem Start in die Bundesliga brachten den Klubs unterschiedliche Resultate ein. Werder Bremen verzeichnete einen 2:0 (0:0)-Sieg gegen den serbischen Zweitligisten Rad Belgrad, auch der FSV Mainz 05 gewann den Test bei Regionalligist Wormatia Worms 3:0 (2:0). Hannover 96 feierte beim 30:0 (13:0) bei dem Kreisligisten TSV Dollbergen ein Schützenfest. Ex-Meister VfL Wolfsburg unterlag beim SSC Neapel 1:2 (0:1), der SC Freiburg verlor 1:4 (0:3) gegen den Zweitligisten FSV Frankfurt hinnehmen.

Bremen ging erst neun Minuten vor dem Abpfiff durch ein Eigentor von Alexander Panpic in Führung (81.), drei Minuten später stellte Aaron Hunt den 2:0-Endstand her (84.). Bei den Hanseaten gab WM-Teilnehmer Marko Marin nach drei Wochen Urlaub sein Debüt. Auch Torsten Frings debütierte nach seiner Leistenoperation als Kapitän in der Startelf.

Neuzugang Allagui mit Hattrick

Beim Mainzer Sieg in Worms war ein Fürther Neuzugang der Mann des Tages. Alle drei Treffer beim 3:0 erzielte Sami Allagui (9., 26., 58.). Einen Kantersieg feierte die Hannoveraner. Beim 30:0 in Dollbergen war Didier Ya Konan mit sieben Treffern der erfolgreichste Schütze vor 1400 Zuschauern. Mikael Forssell traf fünfmal und Jan Schlaudraff sowie Mike Hanke markierten vier Tore.

In Neapel traf lediglich Edin Dzeko für Wolfsburg. Der Bundesliga-Torschützenkönig verwandelte in der 53. Minute einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Der SC Freiburg verlor hingegen seinen Test in Offenburg gegen den FSV Frankfurt. Mario Fillinger (17. und 35.), Mike Wunderlich (24..) und Jürgen Gjasula per Handelfmeter (76..) trafen für die Hessen, Freiburgs Papiss Cisse sah in der 45. Minute die Rote Karte. Heiko Butscher markierte den einzigen Treffer für die Breisgauer (72.).