Köln (SID) - Bei der Basketball-WM in der Türkei steht für die deutsche Mannschaft heute das dritte Spiel auf dem Programm. Nach der Niederlage gegen Argentinien und dem Sieg gegen Serbien ist Australien um 18.00 Uhr der nächste Gegner.

In New York beginnen heute die US Open. Insgesamt fünf deutsche Spieler sind ab 17.00 Uhr in Flushing Meadows auf den Tennisplätzen im Einsatz.

In der 2. Fußball-Bundesliga trifft Fortuna Düsseldorf zum Abschluss des zweiten Spieltages heute um 20.15 Uhr auf Bundesliga-Absteiger Hertha BSC Berlin.

Bei der Hockey-WM in Argentinien spielen die deutschen Frauen zum Auftakt heute um 22.00 Uhr gegen Neuseeland