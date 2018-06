Inhalt Seite 1 — "Der Herr hat es gegeben, Vettel hat es genommen" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Köln (SID) - Red-Bull-Pilot Sebastian Vettel hat nach dem von ihm verschuldeten Unfall mit Weltmeister Jenson Button in Spa in der internationalen Presse viel Kritik geerntet. "Vettel stellt bei jedem Rennen etwas an", schrieb La Repubblica in Italien. In Buttons britischer Heimat machte die Sun den 23-Jährigen zum "Crash-Kid-Dummy". - Die internationalen Pressestimmen im Überblick:

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Alonso und Ferrari müssen auf den Traum des WM-Titels verzichten. Die Hoffnungen Maranellos sind unter dem Druck von Red Bull zusammengebrochen. Webber ist konsequent und schnell. Schumacher kämpft weiter. Er hat große Lust, wieder der Alte zu sein, doch die Vergangenheit kehrt nicht mehr zurück."

Corriere dello Sport: "Der Regen ruiniert Ferrari, Alonso muss sich zurückziehen, und Hamilton siegt. Hamilton und Webber sind die einzigen Piloten, die im Rennen um den WM-Titel bleiben. Ferrari, Vettel und Button sind von Gott und vom Glück vergessen worden und müssen sich mit null Punkten begnügen. Ferrari kämpft, doch die Fortschritte des F10 sind ungenügend, um mit den Rivalen Schritt zu halten."

Tuttosport: "Vettels kühne Schritte bringen ihm keine Vorteile. Es wäre besser gewesen, wenn er sich dem allgemeinen Trend angepasst hätte. Tiefrote Bilanz für Alonso. Der Spanier und Ferrari verfehlen die richtige Strategie."

La Repubblica: "Zusammenstöße und Chaos: Niedergang von Ferrari. Alonso scheidet aus. Vettel stellt bei jedem Rennen etwas an. Er hätte problemlos den WM-Titel gewinnen können, doch jetzt ist es sicher, dass er ihn verlieren wird. Schumacher enttäuscht weiter. Früher war Spa sein bevorzugtes Jagdrevier. Jetzt muss er erdulden, dass ihn Rosberg wenige Meter vor dem Ende überholt."

Corriere della Sera: "Vettel ist der große Verlierer dieser Saison. Um sich herum hat er wahrscheinlich zu viele Leute, die ihn als neuen Jesus anbeten, er begeht jedoch Fehler wie ein verantwortungsloses Kind. Während Webber zu einem zuverlässigen Leader dieser WM aufgerückt ist, muss Vettel noch wachsen. Schumacher spielt weiterhin eine Nebenrolle, obwohl die Strecke von Spa und der Regen einst eine perfekte Mischung für seine Höhenflüge waren."