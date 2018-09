Bratislava (SID) - Die deutschen Handball-Junioren haben zum vierten Mal in Folge das Halbfinale bei einer Europameisterschaft erreicht und peilen ihren dritten Titel nach 2004 und 2006 an. Die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger qualifizierte sich durch ein 31:25 im ersten Hauptrundenspiel in der slowakischen Hauptstadt Bratislava gegen die zuvor unbesiegten Slowenen vorzeitig für die Runde der letzten vier. Der deutsche Nachwuchs war im vergangenen Jahr auch erstmals Weltmeister geworden.

Gegner der deutschen Auswahl wird entweder Titelverteidiger Dänemark oder Island, da Portugal nach seinem Sieg über die Dänen ebenfalls vom ersten Platz der Gruppe I nicht mehr zu verdrängen ist. Deutschland trifft zum Abschluss auf Schweden (Mittwoch, 18.00 Uhr). "Wir können da ohne Druck aufspielen. Aber wichtig ist, dass wir im Rhythmus bleiben", sagte Heuberger.