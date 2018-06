Balatonfüred (SID) - Ihre Teilnahme an der Schwimm-EM in Budapest musste Britta Steffen wegen gesundheitlicher Probleme absagen, dennoch wird die Doppel-Olympiasiegerin in Ungarn vor Ort sein. Die 26 Jahre alte Berlinerin ist während der EM als TV-Expertin für die ARD im Einsatz und drückt darüber hinaus ihrem Freund Paul Biedermann die Daumen.

Mit ihrem Comeback rechnet Steffen im Herbst. "Jetzt hat eine Blutuntersuchung ergeben, dass ich mir im Januar einen Virus eingefangen haben muss, als ich auf Reunion einen Wettkampf geschwommen bin. Ich bin froh, dass ich weiß, was es war, und dass ich mich nun gesund auf die nächste Saison vorbereiten kann", sagte Steffen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).

Die Zwangspause nutzt Steffen, um ihr Studium zur Wirtschaftsingenieurin voranzutreiben. "Über den Winter werde ich meinen letzten Kurs machen. Dann kann ich meine Bachelor-Arbeit schreiben, mein Praktikum machen und bin durch", sagte die Doppel-Weltmeisterin, deren Stern bei der EM 2006 in Budapest aufgegangen war.

Als Botschafterin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung beschäftigt sich Steffen zurzeit auch viel mit Kindern. "Viel zu wenig wird darüber gesprochen, dass Kinder Bewegung brauchen, um gesund zu bleiben. Schokolade macht nicht glücklich, sondern im Übermaß übergewichtig. Kinder, die das nie gelernt haben, werden so lethargisch, dass sie mit zehn Jahren schon fast verloren sind für Bewegung und Aktivität", sagte Steffen.