Kattowitz (SID) - Der Berliner Radprofi Simon Geschke hat auf der vierten Etappe der 67. Polen-Rundfahrt auf Platz vier eine Podestplatzierung nur knapp verpasst. Den Tagessieg sicherte sich Lampre-Fahrer Mirco Lorenzetto nach 177,9 Kilometern von Tichau nach Teschen.

Der Italiener übernahm damit auch die Führung im Gesamtklassement. Geschke, der für das Team Skil-Shimano fährt, rückte von Platz 14 auf Rang fünf vor und ist damit bester Deutscher.

Am Donnerstag steht das fünfte Teilstück auf dem Programm. Über 149km geht es für das Fahrerfeld von Bad Königsdorff-Jastrzemb nach Ustron. Am Samstag endet die Rundfahrt nach 1256,5km in Krakau.