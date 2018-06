Irvine (SID) - Der 14-malige Olympiasieger Michael Phelps hat Doppel-Weltmeister Paul Biedermann die Jahres-Weltbestzeit über 200m Freistil entrissen und ist zudem neuer Rekordmeister im US-Schwimmsport. Am zweiten Tag der US-Trials in Irvine gewann Phelps zweimal und löste mit nunmehr 49 Titeln die bisherige Rekordhalterin Tracy Caulkins (48) ab.

Der achtfache Peking-Olympiasieger Phelps behielt zunächst in einem hart umkämpften 200-m-Freistil-Finale gegen den viermaligen Weltmeister Ryan Lochte die Oberhand und verbesserte in 1:45,61 Minuten die Saison-Bestmarke des Hallensers Paul Biedermann um 23 Hundertstelsekunden. Auch Lochte blieb in 1:45,78 noch unter der alten Bestzeit (1:45,84), die Biedermann am 4. Juli bei den deutschen Meisterschaften erzielt hatte. "Ich bin immer noch nicht schnell genug, aber es war okay", sagte Phelps nach dem Rennen.

Schwache Zeit über 200m Schmetterling

Nicht einmal eine Stunde später kam "Goldfisch" Phelps zum nächsten Erfolg. Die Freude über den Sieg über 200m Schmetterling hielt sich angesichts der Endzeit von 1:56,00 aber in Grenzen. "Schrecklich, ich bin zurzeit nicht in der Verfassung um zwei Rennen kurz hintereinander zu absolvieren", erklärte der 25-Jährige, der mehr als vier Sekunden hinter seinem eigenen Weltrekord (1:51,51), den er bei der WM in Rom im Juli 2009 aufgestellt hatte, zurück blieb.

In den nächsten Tagen möchte Phelps, der drei Weltrekorde hält, bei den Rennen über 100m Schmetterling, 200m Lagen und die 200m Rücken nachlegen. Nach den enttäuschenden Auftritten bei den französischen Meisterschaften Ende Juni sind die US-Meisterschaften, die gleichzeitig als Qualifikation für die Panpazifischen Spiele (18. bis 22. August) dienen, eine wichtige Standortbestimmung für den Superstar.